Erzurum'da Bitkin Bulunan Atmaca Tedaviye Alındı

Erzurum'da jandarma ekipleri, arazide buldukları bitkin atmaca için tedavi sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:28
Erzurum'da Bitkin Bulunan Atmaca Tedaviye Alındı

Erzurum'da, jandarma tarafından arazide bitkin halde bulunan atmaca, tedavi altına alındı. Olay, 19 Şubat'ta Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'nde gerçekleşti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli, arazideki bitkin atmaca ile karşılaşarak hayvanın sağlık durumu hakkında harekete geçti. Söz konusu atmaca, İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığı tarafından koruma altına alındı.

Atmaca, tedavi edilmesi ve doğal yaşam alanına yeniden kazandırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam etmektedir.

Erzurum'da, jandarma tarafından arazide bitkin halde bulunan atmaca, tedaviye alındı. İl Jandarma...

Erzurum'da, jandarma tarafından arazide bitkin halde bulunan atmaca, tedaviye alındı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığınca koruma altına alınan atmaca, tedavisinin yapılması ve doğaya yeniden kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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