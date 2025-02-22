Erzurum'da Depremde Hasar Alan Aile Misafirhaneye Yerleştirildi

Hınıs ilçesindeki 4,4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören aile, belediye misafirhanesine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:50
Erzurum'da Depremde Hasar Alan Aile Misafirhaneye Yerleştirildi

Erzurum'un Hınıs İlçesinde Deprem Sonrası Acil Yardım

Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki deprem, birçok aileyi zor durumda bıraktı. Deprem sonucu evlerinde hasar meydana gelen bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep etti.

Aileye Hızla Müdahale Edildi

Merkez üssü kırsal Mollakulaç Mahallesi olarak belirlenen deprem sonrasında, aile kalacak yerlerinin olmadığını ifade ederek yetkililerden destek istedi. Jandarma ekipleri, kardan kapanan yolların Hınıs Belediyesi iş makineleri ile açılmasının ardından aileye ulaştı.

Misafirhane Desteği

Hızla harekete geçen ekipler, aileyi alarak belediyenin misafirhanesine yerleştirdi. Bu süreçte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da depremin 6,94 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

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