Erzurum'da Dereye Yuvarlanan Araçta 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Üzücü Kaza Erzurum'un Karayazı İlçesinde Gerçekleşti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, dereye yuvarlanan bir otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Çelikli Mahallesi'nde, Barış B. (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı otomobilin yoldan çıkarak dereye düşmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, araç içindeki sürücü Barış B., eşi Gülnaz B. (23) ve 5 yaşındaki çocukları Ç.B. yaşamını yitirdi.

Bayram İçin Seyahat Ediyorlardı

Ailenin, Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den Van'a gitmekte oldukları öğrenildi.

Vali Çiftçi'den Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Çiftçi, olayın ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Çiftçi, kazanın sabah saat 06.00 sularında gerçekleştiğini hatırlatarak, "Yapılan incelemelerde, araç içerisinde 3 kişinin olduğu, birinin aracın içinde vefat ettiği, diğer iki kişinin ise dereye düştüğü tespit edildi" dedi.

Vali, bu acı kaza vesilesiyle bayram ziyareti için ilimize gelen tüm vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve daha dikkatli araç kullanmalarını hatırlatarak, il ve ülke genelindeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.