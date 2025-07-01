DOLAR
39,83 -0,03%
EURO
46,92 0,12%
ALTIN
4.279,25 -1,19%
BITCOIN
4.224.206,92 1,39%

Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da eşi Kezban T'yi bıçakla ağır yaralayan Mehmet T, tutuklandı. Kezban T'nin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:09
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan Mehmet T (50) tutuklandı. Olay, Müftü Solakzade Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında gerçekleşti.

Dün meydana gelen olayda, eşi Kezban T (48) ile ailevi sebeplerden dolayı tartışan Mehmet T, sinirlenerek eşi bıçakla yaraladı. Yaralama sonrası hemen polis ekipleri olaya müdahale ederek zanlıyı gözaltına aldı.

Kezban T'nin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Mehmet T'nin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Erzurum'da eşi tarafından evde bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma...

Erzurum'da eşi tarafından evde bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersin Tatar'dan Resmi Müzakere Şartları Açıklaması
2
Trabzon ve Çevresinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi
5
Hollanda'da Turuncu Alarm! Aşırı Sıcaklık Üç Bölgeyi Tehdit Ediyor
6
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!