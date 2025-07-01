Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan Mehmet T (50) tutuklandı. Olay, Müftü Solakzade Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında gerçekleşti.

Dün meydana gelen olayda, eşi Kezban T (48) ile ailevi sebeplerden dolayı tartışan Mehmet T, sinirlenerek eşi bıçakla yaraladı. Yaralama sonrası hemen polis ekipleri olaya müdahale ederek zanlıyı gözaltına aldı.

Kezban T'nin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Mehmet T'nin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Erzurum'da eşi tarafından evde bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.