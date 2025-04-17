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Erzurum'da Eşini Öldüren Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Erzurum'da eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Çiftin düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:42
Erzurum'da Eşini Öldüren Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Erzurum'da Korkunç Olay: Eşini Boğarak Öldüren Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, Ali Osman Buzlak (21), eşini boğarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Çiftin resmi nikahlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Tartışmanın Ardından Gelen Şok Gelişme

Olay, Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde 36 ABD 593 plakalı araç içerisinde Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında çıkan tartışmayla başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ali Osman Buzlak, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına sakladı.

Sonrasında kesici aletle intihar girişiminde bulunan Buzlak, hastane bahçesinden aracıyla ayrıldığında durumunu kötüleştirdi. Yolda polis ekiplerince hareketsiz bulunan Buzlak, hastaneye kaldırıldı.

Adli Süreç Başlatıldı

Ali Osman Buzlak'ın tedavisinin ardından gözaltına alındığı bilgisine ulaşılırken, olay yeri inceleme ekipleri, aracın bagajında kadın cesedine ulaştı. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu trajik olay, çiftin önceden düğün hazırlıkları yapıyor olmaları nedeniyle toplumu derinden etkiledi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar...

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Buzlak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar...

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Buzlak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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