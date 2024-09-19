Erzurum'da FETÖ Üyesi Eski Assubay Yakalandı
Erzurum'da, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde , FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski astsubay A.Ç. yakalandı.
Emniyetin Kararlı Çalışmaları Devam Ediyor
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam etmekte. Hava Askeri Personelin Durumu
FETÖ soruşturmaları doğrultusunda adli mercilerce aranan, mesleğinden ihraç edilen eski hava astsubayı A.Ç., İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonla ele geçirildi.
A.Ç.'nin Cezaevine Gönderilişi
Yapılan yakalamanın ardından, A.Ç., adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.