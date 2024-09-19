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Erzurum'da FETÖ Üyesi Eski Assubay Yakalandı

Eski astsubay FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı, adli işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:21
Erzurum'da FETÖ Üyesi Eski Assubay Yakalandı

Erzurum'da FETÖ Üyesi Eski Assubay Yakalandı

Erzurum'da, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde , FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski astsubay A.Ç. yakalandı.

Emniyetin Kararlı Çalışmaları Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam etmekte. Hava Askeri Personelin Durumu

FETÖ soruşturmaları doğrultusunda adli mercilerce aranan, mesleğinden ihraç edilen eski hava astsubayı A.Ç., İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonla ele geçirildi.

A.Ç.'nin Cezaevine Gönderilişi

Yapılan yakalamanın ardından, A.Ç., adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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