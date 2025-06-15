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Erzurum'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum'da sağlık çalışanları ve STK'lar, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenleyerek zulme karşı seslerini yükseltti.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 19:31
Erzurum'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Çarpıcı Yürüyüş, Gazze'nin Sesi Oldu

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu etkinlik, zulme dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Vatandaşlar Tek Yürek Oldu

Kent merkezindeki Lala Paşa Cami önünde toplanan vatandaşlar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Sesleri Yükselen Akademisyenler

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Naci Ceviz, Gazze ablukasını delmek için yola çıkan sivillerin önemi üzerine vurgu yaptı. Ceviz, şunları ifade etti:

"Farklı dinlerden, ırklardan ve kültürlerden insanlar, zulme sessiz kalmamak adına bir araya geldi. Batı, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesine inanmadığı sürece, zulümlerin artmaya devam etmesine tanık oluyoruz."

Filistinli Eğitmenlerden Duygu Dolu Açıklamalar

Yürüyüşte söz alan Filistinli öğretim görevlisi İsa Baraıjıa, Gazze'ye gidenlerin büyük çoğunluğunun Müslüman olmadığını belirtti. Mavi Marmara gemisi ile yola çıkanların sayısına atıfta bulunarak, "O zaman 600 insan gitti, şimdi ise yalnızca 12 kişi var. Bu durum, içinde bulunduğumuz acı durumu gözler önüne seriyor." dedi.

Yürüyüş, dua edilmesiyle sona erdi ve katılımcılar, Gazze'nin özgürlüğü için umut dolu mesajlar verdiler.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze...

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze...

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

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