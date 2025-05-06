Erzurum'da Hacı Cuma Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Projesi

Erzurum'un Hacı Cuma Mahallesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının odak noktası haline geliyor. Yapılan açıklamalara göre, bu proje kapsamında toplam 239 konut, 20 ofis ve 216 ticari alan inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesinin Yatırımları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu kapsamda gerçekleştirdikleri dönüşümün, Erzurum'un en eski yerleşim alanlarından biri olan Hacı Cuma'da yapıldığını belirtti. Proje, sadece inşaat faaliyeti değil, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm öngörüsü taşıyor.

Toplamda, 89 bin 450 metrekarelik alanda yapılacak olan dönüşüm çalışmaları kapsamında, 56 bin 150 metrekarelik bir alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi planlandığı belirtildi.

Mahalle Kültürünün Önemi

Sekmen, kentsel dönüşümü yalnızca bir yapı değişimi olarak görmediklerini, aynı zamanda medeniyet inşası olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Biz de kentsel dönüşümü sadece beton yığınlarını yenilemek olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşüm, güvenli konutlar inşa etmek kadar, geçmişi yaşatmak, komşuluk kültürünü korumak, mahalle ruhunu geleceğe taşımaktır," dedi.

Ayrıca, çocuklar için oyun alanları, gençler için sosyal mekanlar ve yaşlılar için huzur dolu alanların oluşturulacağının altını çizen Sekmen, "Bu şehri geleceğe taşımak, geçmişin izini silmeden modern bir şehir kimliği inşa etmek boynumuzun borcudur," ifadelerini kullandı.

Özetle, Hacı Cuma Mahallesi'nde hayata geçirilen bu projeler, Erzurum'un sosyal ve ticari alanlarını da canlandırarak, >çocukların daha sağlıklı bir ortamda büyümesine ve esnafın daha rekabetçi ticaret imkanları bulmasına katkıda bulunacaktır.

Olası depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Erzurum'daki Hacı Cuma Mahallesi'nde 239 konut, 20 ofis ve 216 ticari alan inşa edilecek. Merkez Yakutiye ilçesinde, kentin en eski yerleşim yerlerinden Hacı Cuma Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çalışması yapılıyor.

Olası depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Erzurum'daki Hacı Cuma Mahallesi'nde 239 konut, 20 ofis ve 216 ticari alan inşa edilecek. Merkez Yakutiye ilçesinde, kentin en eski yerleşim yerlerinden Hacı Cuma Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çalışması yapılıyor.