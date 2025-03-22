Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'deki saldırıları protesto etmek için sessiz yürüyüş yaptı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:46
Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 71. haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camii önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Çiftçi, İsrail'in binlerce insanı öldürdüğünü belirterek, "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bunca vahşete rağmen canlarıyla, kanlarıyla, imanlarıyla mücadele eden, her yıkımın karşısında Allah'a tam teslimiyet gösteren Gazze halkının üzerine olsun." dedi.

Her cumartesi günü İsrail'i protesto ettiklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti: "İsrail ateşkeste vermiş olduğu sözünü bozdu. Yalanları dosta düşmana ayan olan, şantajları ve tehditleri sosyal medyaya düşen, iftiraları çarşaf çarşaf ortaya çıkan lanetli topluluğun sözünü tutmaması, bizi şaşırtmadı. Ateşkesin zulmü ve işgali bitirmediğini, Mescid-i Aksa'da namaz kılanların namazlarının silah dürtmeleriyle bozulduğunu, Batı Şeria'da her gün evleri ellerinden alınan, mahalleleri yıkılan, keskin nişancı hedefiyle öldürülen Filistinlilerin olduğunu anlamadık mı? Gazze'den cennete giden yolun trafiği bu kadar yoğunken Müslümanlar olarak cehennem yolunu doldurmaktan korkmalıyız. Hatta bu zayıf imanımızın son nefesimize kadar sürmeyebileceğini düşünüp korkudan titremeliyiz."

Yapılan konuşmanın ardından, Gazze için dua edildi.

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 71. haftada da sürdürdü.

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 71. haftada da sürdürdü.

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