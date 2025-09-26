Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Erzurum Palandöken'de inşaatın 7. katından düşen L.K. adlı işçi olay yerinde yaşamını yitirdi; polis çevrede önlem alıp soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:20
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Palandöken'de iş kazası yerinde can kaybı

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 7. katında çalışan L.K, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, inşaat çevresinde önlem alarak yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı