Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Palandöken'de iş kazası yerinde can kaybı
Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 7. katında çalışan L.K, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, inşaat çevresinde önlem alarak yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
