Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen'de inşaattan düşen Sedat K.'nin ölümü sonrası gözaltına alınan firma sahibi A.K.Ç., gerekli güvenlik tedbirlerini almamak ve kaçma şüphesiyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:30
Olay ve gözaltı

Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatta çalışan Sedat K. (34), binanın üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olayın ardından inşaat firmasının sahibi A.K.Ç. (33) gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama kararı

Adliyeye sevk edilen A.K.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe "gerekli güvenlik tedbirlerini almamak" ve "kaçma şüphesi" gerekçeleriyle tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

