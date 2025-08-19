Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
Olay ve gözaltı
Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatta çalışan Sedat K. (34), binanın üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olayın ardından inşaat firmasının sahibi A.K.Ç. (33) gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklama kararı
Adliyeye sevk edilen A.K.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe "gerekli güvenlik tedbirlerini almamak" ve "kaçma şüphesi" gerekçeleriyle tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.