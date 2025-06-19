DOLAR
39,55 -0,1%
EURO
45,58 -0,54%
ALTIN
4.285,15 -0,19%
BITCOIN
4.123.128,85 0,68%

Erzurum'da Kamyon Kazası: 5 İşçi Yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde geri manevra yapan kamyon, 5 işçiye çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 21:45
Erzurum'da Kamyon Kazası: 5 İşçi Yaralandı

Erzurum'da Geri Manevra Yapan Kamyon 5 İşçiye Çarptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada, 5 işçi geri manevra yapan bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Olay, 25 ADC 461 plakalı kamyonun sürücüsü Oğuzhan Halğalı (25) tarafından ilçenin Pırnakapan mevkisinde gerçekleşti.

Kazanın Seyri

Kamyonun geri manevra yaptığı esnada, aracın arkasında bulunan kepçenin önünde yemek yiyen işçilere çarptığı bildirilirken, kaza sonucu Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralanmıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, hızlı bir şekilde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5...

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5...

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bisikletli Çocuğa Panelvan Çarptı: Hayatını Kaybetti
2
Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası Ankara'da Yapıldı
3
Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da Gerçekleşiyor
4
Başkent'te Sanatseverlerle Buluşan 'Doğunun Fırçası' Resim Sergisi
5
Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 6 Şüpheli Gözaltında
6
Bülent Turan, Çanakkale'de Recep Bulan'ın Cenaze Törenine Katıldı
7
Konya'da Otelin Penceresinden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!