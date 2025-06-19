Erzurum'da Kamyon Kazası: 5 İşçi Yaralandı

Erzurum'da Geri Manevra Yapan Kamyon 5 İşçiye Çarptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada, 5 işçi geri manevra yapan bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Olay, 25 ADC 461 plakalı kamyonun sürücüsü Oğuzhan Halğalı (25) tarafından ilçenin Pırnakapan mevkisinde gerçekleşti.

Kazanın Seyri

Kamyonun geri manevra yaptığı esnada, aracın arkasında bulunan kepçenin önünde yemek yiyen işçilere çarptığı bildirilirken, kaza sonucu Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralanmıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, hızlı bir şekilde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışma yaptı.