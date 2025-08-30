Erzurum'da Karasu Çayı'na düşen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişi kayıp

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada, köprüden Karasu Çayı'na düşen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı, bir kişi ise kayboldu.

Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Gümüşseren Küme Evleri mevkisinde, Eray Kılbaş (21) idaresindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, trafiğe kapalı yola girerek yapım aşamasındaki köprüden Karasu Çayı'na düştü.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve tespitler

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ve AFAD dalgıçları sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, sürücü Eray Kılbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Nazlı Köseoğlu, olay yerinden alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan İlknur Sağsöz'ün bulunması için dalgıçların çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmaları ve son durum

AFAD ekipleri, çay çevresinde dron ile de arama yapıyor. Kazada yaşamını yitiren sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

