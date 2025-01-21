Erzurum'da Kardeş Katliamı: Silahlı Kavga Sonrası İntihar Girişimi

Erzurum'da Kardeşini Öldüren Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Doğuhan Yavuz (28) ile ağabeyi Batuhan Yavuz (30) arasında çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. İki kardeş arasındaki gerilim, Doğuhan Yavuz'un başından ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

Tartışmanın ardından Batuhan Yavuz olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Doğuhan Yavuz'u Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı; ancak kurtarılmasına yönelik tüm çabalar başarısız oldu.

Hastaneye gelen ve arbede çıkaran aile bireylerine, polis müdahale etti. Batuhan Yavuz'un kaçtığı 07 BMC 033 plakalı aracın tespiti sonrası, ekipler Kuzey Çevre Yolu'nda güzergahlarını kapattı.

Batuhan Yavuz, bir süre ters yönde ilerleyen aracını durdurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Yavuz'un hayati tehlikesi devam ediyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi, kaçtığı otomobilde intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi, kaçtığı otomobilde intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.