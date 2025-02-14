Erzurum'da Kaza: Refüjdeki Ağaca Çarpan Araçta 1 Yaralı

Erzurum'da, kar yağışının etkili olduğu yolda yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Mustafa S. idaresindeki 44 PK 650 plakalı otomobilin Erzurum Terminali yakınlarında kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Karla kaplı yolda yaşanan kaza sonucunda otomobil, refüjdeki bir ağaca çarparak durdu. Araçta bulunan Belgin G., çarpmanın etkisiyle sıkıştı. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale ile sıkıştığı yerden kurtarılan Belgin G., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mustafa S.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı ve araçta başkasına ait olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından çarpmanın etkisiyle katlanan otomobil, olay yerinden bir çekici yardımıyla kaldırıldı.