Erzurum'da Kırsal Yangın: Narman'da 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Göllü Mahallesi'nde çıkan yangın evlere ve ot balyalarına sıçradı
Erzurum'un Narman ilçesinde, kent merkezine 115, ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki kırsal Göllü Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yanındaki evlere ve 3 noktadaki ot balyalarına sıçradı.
İhbar üzerine mahalleye Narman, Pasinler ve Oltu Belediyeleri ile kent merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın sonrası 3 ev kullanılamaz hale geldi ve 1000 ot balyası yandı.
