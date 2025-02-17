Erzurum'da Kış Sporları Kampı Başarıyla Tamamlandı

140 kız öğrenci, Erzurum'da düzenlenen Kış Sporları Kampı'nda kış sporlarını deneyimleyip kültürel geziler yaptı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:46
Erzurum'da Kış Sporları Kampı Başarıyla Tamamlandı

Erzurum'da Kış Sporları Kampı Sona Erdi

Erzurum'da düzenlenen Kış Sporları Kampı, 140'a yakın kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, 9. Tematik Kış Kampları kapsamında yer aldı.

Kış Sporları Deneyimi

Kampa katılan öğrenciler, curling, kayak ve buz pateni gibi kış sporlarını deneyimleme fırsatı buldu. Yurtlarda kalan kız öğrenciler, aynı zamanda Erzurum’un tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, şehrin yöresel lezzetlerini tadıldı.

Başarıyla Tamamlanan Kamp

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kampın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "İlimizde bir hafta boyunca diğer illerden gelen kız öğrencilerimizi çok iyi ağırladık. Kendilerine 5 yıldızlı otel konforu sunduk. Kayak ve kış sporlarını öğrettik. Kadim şehir Erzurum'u tanıttık. Dadaş unvanının taşıdığı tüm karakteristik özelliklerden kızlarımıza bahsettik. Onların mutlu olması ve şehrimizden mutlu ayrılması bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tekrar ilimizde görmek ümidiyle, ilimiz hakkındaki görüş ve düşünceleri için teşekkür ediyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen ve...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen ve 140'a yakın kız üniversite öğrencisinin katıldığı "Kış Sporları Kampı" sona erdi. Kampa katılan kız öğrenciler, curling, kayak, buz pateni gibi kış sporlarını deneyimleyerek kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen ve...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen ve 140'a yakın kız üniversite öğrencisinin katıldığı "Kış Sporları Kampı" sona erdi. Kampa katılan kız öğrenciler, curling, kayak, buz pateni gibi kış sporlarını deneyimleyerek kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

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