Erzurum'da Koruma Altındaki Çocuklar, Fedakar Bakıcılarıyla Anneler Günü'nü Kutladı

Koruma Altındaki Çocuklardan Anlamlı Kutlama

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından düzenlenen "Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" etkinliği, koruma altındaki çocukların fedakar bakıcıları ile bir araya geldiği özel bir gün oldu.

Etkinlik Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi çerçevesinde, Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kurum bakımındaki 100 çocuk ve 50 bakıcı anne bir araya geldi. Gün boyunca, sanat atölyeleri, ahşap boyama, resim çalışmaları, müzik dinletileri ve eğlenceli drama oyunları ile dolu eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Duygu Dolu Anlar

Sevgi ve bağlılık temasının ön planda olduğu bu özel günde, çocuklar için hazırlanan Anneler Günü pastası kesilerek kutlamalar taçlandırıldı. Ayrıca, çocukların bakım personeline yazdığı mektupları okumaları sırasında zaman zaman duygusal anların yaşanması dikkat çekti.

İl Müdürü'nden Anlamlı Mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada Anneler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Aykut, "Her çocuğun bir sevgiye, bir güvene ve bir şefkate ihtiyacı var. Sizler, bu çocukların sığındığı bir liman, sıcak bir kucak ve birer rol modelsiniz. Sizlerin varlığı, çocuklarımızın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Tüm annelerin ve annelik duygusunu kalbinde taşıyan siz değerli personelimizin Anneler Günü’nü kutluyorum." şeklinde konuştu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından düzenlenen "Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" etkinliğinde koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından düzenlenen "Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" etkinliğinde koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı.