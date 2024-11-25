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Erzurum'da Minibüsün Direğe Çarpması Sonucu 8 Yaralı

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:56
Erzurum'da Minibüsün Direğe Çarpması Sonucu 8 Yaralı

Erzurum'da Minibüs Kaza Yaptı, 8 Kişi Yaralandı

Erzurum'da, aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi ve bu kazada 8 kişi yaralandı. Kars'ın Kağızman ilçesinden Erzurum'a yolcu taşıyan A.P. yönetimindeki 34 KF 5395 plakalı minibüs, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerindeki Aziziye Tabyaları girişi mevkiinde kaza yaptı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hem değerlendirdi hem de tedavi için hastanelere sevk etti. Yaralıların durumununstabill olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Erzurum il merkezinde o saatte yoğun bir kar yağışı etkili olduğu dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

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