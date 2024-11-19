Erzurum'da Motosiklet Sürücüsü Halk Otobüsünün Altında Kaldı

Erzurum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün akşam yaşanan trafik kazasında, halk otobüsünün altına devrilen motosiklet sürücüsü Selman Cömert'in (24) kaza anı, otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Selman Cömert'in kullandığı 25 ADZ 438 plakalı motosikletin, otobüsün sağ tarafından geçmeye çalışırken kaza yaptığı görülüyor. Kaza sonrası halk otobüsündeki yolcuların, hemen motosiklet sürücüsüne yardım etmek için araçtan indiği anlar ise dikkat çekiyor.

Olayın Detayları

Kaza, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve Alvarlı Mehmet Efendi Caddesi kavşağında meydana geldi. Burhanettin K. yönetimindeki 25 H 0054 plakalı halk otobüsü, aniden yolda ilerleyen motosiklete çarparak sürücüyü altına aldı. Ağır yaralanan Cömert, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cömert'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Pasinler ilçesine bağlı kırsal Pusudere Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.