DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,58 0,15%
ALTIN
2.927,89 -0,92%
BITCOIN
3.170.859,82 -0,45%

Erzurum'da Motosiklet Sürücüsü Halk Otobüsünün Altında Kaldı

Erzurum Palandöken'de halk otobüsünün altına devrilen motosiklet sürücüsü Selman Cömert, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:46
Erzurum'da Motosiklet Sürücüsü Halk Otobüsünün Altında Kaldı

Erzurum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün akşam yaşanan trafik kazasında, halk otobüsünün altına devrilen motosiklet sürücüsü Selman Cömert'in (24) kaza anı, otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Selman Cömert'in kullandığı 25 ADZ 438 plakalı motosikletin, otobüsün sağ tarafından geçmeye çalışırken kaza yaptığı görülüyor. Kaza sonrası halk otobüsündeki yolcuların, hemen motosiklet sürücüsüne yardım etmek için araçtan indiği anlar ise dikkat çekiyor.

Olayın Detayları

Kaza, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve Alvarlı Mehmet Efendi Caddesi kavşağında meydana geldi. Burhanettin K. yönetimindeki 25 H 0054 plakalı halk otobüsü, aniden yolda ilerleyen motosiklete çarparak sürücüyü altına aldı. Ağır yaralanan Cömert, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cömert'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Pasinler ilçesine bağlı kırsal Pusudere Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
3
MOSSAD Casusluk Davasında 20 Sanık Hakim Karşısında
4
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nda Ayrılık Söz Konusu Değil'
5
Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin Ulaşım Stratejilerini Tanıtacak
6
Güney Kore, G20 Zirvesi'nde Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliğini Kınadı
7
Hulusi Akar, İtalya Senatosu Heyeti ile Gördüştü

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak