Erzurum'da Operasyon: Horasan'da Ruhsatsız Tabanca, Tüfek ve Kılıç Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri ev ve işyerinde arama yaptı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında Horasan ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 47 fişek, 2 bıçak ve 1 kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

