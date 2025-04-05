Erzurum'da Otizmli Çocuklardan Farkındalık İçin Koşu Etkinliği

Erzurum'da Otizm Farkındalık Günü Kutlandı

Erzurum'da, otizmli çocuklar, "Sen istersen o bir engel değildir" teması ile düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak üzere alışveriş merkezinde koştu.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Gereksinimli Sporcular Spor Kulübü öncülüğünde, Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Erzurum Özel Sporcular İl Temsilciği iş birliği ile gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, bir stand açılarak otizme dikkat çekildi.

Çocuklar Koşarak Farkındalık Yarattı

Etkinliğe katılan çoğunluğu otizmli olan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, hem otizmin farkındalığını artırmak hem de yeni kurulan spor kulübünü tanıtmak amacıyla bir araya geldi. Çocuklar, Türk bayraklı kulüp formalarıyla alışveriş merkezinde koşarak etkinliğe renk kattı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel gereksinimli çocukların hem hareket eksikliklerini gidermek hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla spor kulübü kurduklarını belirtti. Yazıcı, etkinliğin farkındalık oluşturma amacına hizmet ettiğini vurgulayarak, “İnşallah bu tür etkinlikleri çeşitli platformlarda geliştirerek hem çocuklarımızı spora kazandıracağız hem de egzersiz ihtiyaçlarını gidereceğiz.” dedi.

Toplum Destek Olmalı

Rektör Danışmanı Dr. Yasin Sepil, çocukların heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, “Sevgi varsa engel yoktur. 'Ben otizmli olsam nasıl davranmasını isterdim?' duygusu ile yola çıkıldı.” şeklinde konuştu. Bu tür etkinliklerin devam etmesinin, hem toplum hem de manevi açından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Erzurum'da otizmli çocuklar, "Sen istersen o bir engel değildir" temasıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak için alışveriş merkezinde koşu yaptı. Etkinliğe, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı da katıldı.

Erzurum'da otizmli çocuklar, "Sen istersen o bir engel değildir" temasıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak için alışveriş merkezinde koşu yaptı. Etkinliğe, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı da katıldı.