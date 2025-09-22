Erzurum'da otomobilde çakmak tüpü patladı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Gez Köy OSB 1. Metal Sanayi bölgesinde, 25 AEM 883 plakalı otomobilde çakmak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ve müdahale

Patlamada Ö.F.Ç. (20) ile M.S.Ç. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasar

Patlama sonucu otomobilin tavanı ve camları parçalandı.

