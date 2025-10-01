Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Yaşlılar Fidan Dikti

Erzurum'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi öncülüğünde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde sağlık çalışanları ve yaşlılar İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde fidan dikti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:56
Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Yaşlılar Fidan Dikti

Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Yaşlılar Fidan Dikti

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde anlamlı etkinlik

Erzurum Şehir Hastanesi'nin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde sağlık çalışanları ve davetli yaşlılar bir araya geldi.

Etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, sağlık çalışanları ve davetli yaşlılar katıldı. Katılımcılar birlikte fidanları toprağa dikip suladı.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, yaşlılarla yakından ilgilendi ve gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde güzel bir etkinlikte yaşlılar ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum."

Özay, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, "Yaşlılarımıza sağlıklı ömür diliyoruz, Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise etkinlikle ilgili, "Fidanları yaşlılarımızın adına dikiyoruz, inşallah diktiğimiz fidanlar ağaç olup onlar gibi uzun ve güzel ömre sahip olurlar. Yaşlılarımıza hürmetlerimizi sunar ellerinden öperiz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, tecrübe ve düşünceleriyle yol gösteren yaşlılara hayatın her alanında saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, hastanede yaşlılara kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 84 yaşındaki Hamiyet Övge organizasyon için teşekkür ederek, "Güzel organizasyon oldu. Erzurum'da sağlık hizmetlerinden çok memnunuz, Allah devletimize, askerimize, polisimize, sağlık ordumuza zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yaşlılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve yaşlılar, fidanları toprakla buluşturdu. Erzurum Şehir...

Erzurum'da sağlık çalışanları ve yaşlılar, fidanları toprakla buluşturdu. Erzurum Şehir Hastanesi'nin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Koordinatörlüğünce 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve yaşlılar, fidanları toprakla buluşturdu. Erzurum Şehir...

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin