Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Yaşlılar Fidan Dikti

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde anlamlı etkinlik

Erzurum Şehir Hastanesi'nin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde sağlık çalışanları ve davetli yaşlılar bir araya geldi.

Etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, sağlık çalışanları ve davetli yaşlılar katıldı. Katılımcılar birlikte fidanları toprağa dikip suladı.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, yaşlılarla yakından ilgilendi ve gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde güzel bir etkinlikte yaşlılar ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum."

Özay, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, "Yaşlılarımıza sağlıklı ömür diliyoruz, Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise etkinlikle ilgili, "Fidanları yaşlılarımızın adına dikiyoruz, inşallah diktiğimiz fidanlar ağaç olup onlar gibi uzun ve güzel ömre sahip olurlar. Yaşlılarımıza hürmetlerimizi sunar ellerinden öperiz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, tecrübe ve düşünceleriyle yol gösteren yaşlılara hayatın her alanında saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, hastanede yaşlılara kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 84 yaşındaki Hamiyet Övge organizasyon için teşekkür ederek, "Güzel organizasyon oldu. Erzurum'da sağlık hizmetlerinden çok memnunuz, Allah devletimize, askerimize, polisimize, sağlık ordumuza zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yaşlılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

