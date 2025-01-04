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Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için 60. haftada sessiz yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:29
Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, soğuk havaya rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerine devam etti. Eylem, 60. haftasında gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Toplumsal Duyarlılık vurgusu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berfin Kızgın, grup adına yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren vatandaşlarla birlikte zulme karşı tavır sergilemek amacıyla toplandıklarını ifade etti. Kızgın, "İnsan olmaktan nasibini alamamış beşer tabakalarının sürdürdükleri bütün soykırımları lanetliyoruz. Zulme maruz kalmış her insanın yanında olduğumuzu bildiriyor ve mazlumlara Allah'tan muvaffakiyet yağdırmasını diliyoruz." dedi.

Kızgın, Filistinlilerin yanı sıra diğer mazlum gruplara da destek verdiklerini belirterek, "Ölen insanlar Avrupalı olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar, Filistinliler olduğunda sessiz kalıyorlar. Bizler, her zaman zulme karşı olacağız." ifadelerini kullandı.

Hekimlerden Özverili Mücadele

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde asistan doktor Kübra Gögebakan, Gazze'deki meslektaşı Dr. Hussam Abu Safia'nın cesaretine dikkat çekti. Gögebakan, "Hastalarından önce hastaneden asla ayrılmayacağını söyleyen bu doktor, tüm özverisiyle görevine bağlı kalmaktadır. Uluslararası toplumun adalet için bir kıvılcım yakması gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Yaralıların tahliyesi sağlanmadıkça görev yerini bırakmayan onurlu hekimleri selamlayan Gögebakan, hastanelere saldırmanın ve sağlık çalışanlarını tutuklamanın insanlığın gördüğü en aşağılık savaş suçlarından biri olduğunu vurgulayarak, "İsrail bir terör devletidir ve karşısında dimdik durulmalıdır." diye ekledi.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, soğuk havaya rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, soğuk havaya rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 60'ıncı haftada da sürdürdü. Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ile Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

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