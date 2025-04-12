Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin 74 Haftalık Yürüyüş

Erzurum'dan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kentin merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan sağlık çalışanları, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de olduğu bir grup, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile toplanarak, Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Uzman Doktor Muhammed Mutlu'dan Önemli Açıklamalar

Grup adına konuşan Uzman Doktor Muhammed Mutlu, 74 haftadır devam eden eylemleri destekleyenlere teşekkür etti. Mutlu, İsrail'in hiçbir anlaşmaya uymadığını vurgulayarak, "Dünyanın en ahlaklı ve en sebatkar milletine yönelik katliam ve soykırıma yaklaşık bir buçuk senedir tarih önünde şahit oluyoruz." dedi.

İslam Devletlerine Çağrı

İslam devletlerine seslenen Mutlu, sözlerine şöyle devam etti: "Allah rızası için zalim İsrail'e ve destekçilerine karşı artık daha somut adımlar atınız. Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yayınladığı 10 maddelik tarihi çağrıya uyunuz ve bu katliamı bir an önce durdurunuz. Allah rızası için artık susmayın. Hakkı ve hakikati gür bir sesle haykırınız ve mazlumlar için Müslümanların uykularından uyanmasına vesile olun."

Boykot Çağrısı ve Dua

Mutlu, boykot çağrısını yineleyerek, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Yürüyüş, Filistin Alimler Birliği'nin Gazze'deki direnişi selamlamak ve zulme karşı tek yürek olma amacıyla başlattığı tekbir çağrısına katılarak tekbirlerle sonlandırıldı.

Erzurum'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Erzurum'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.