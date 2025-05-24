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Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin 80. Protesto Yürüyüşü

Erzurum'da sağlıkçılar, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için 80'inci kez yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 18:01
Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin 80. Protesto Yürüyüşü

Erzurum'da Sağlıkçılar Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve mazlumların yaşadığı zulme dikkat çekmek amacıyla 80'inci haftada bir araya geldi.

Yürüyüşün Detayları

Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde toplanan sağlıkçılar, doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde yürüyüş yaptı. Taşınan döviz ve pankartlar, protestonun anlamını güçlendirdi.

Açıklamalar ve Mesajlar

Grup adına konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi öğrencisi Atilla Yusuf Demir, Gazze'deki durumun dayanılmaz hale geldiğini belirtti. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yıllık uykudan uyanıp Müslümanlara edilen zulmün hesabını sorma zamanı geldi. Ömrünü bu davaya adamış Abdullah Galip Bergusi’nin dediği gibi; 'Eli kalem tutanlarımız bu davayı yazacak. Hitabeti güçlü olanlarımız bu davayı konuşacak. Herkes bir şey yapacak ama kimse sessiz kalmayacak çünkü sessizlik öldürür.' Bizim çabamız, nusret (yardım) Allah'tan."

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 80'inci haftada da yürüyüş yaptı.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 80'inci haftada da yürüyüş yaptı.

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