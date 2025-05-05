Erzurum'da Sahipsiz Köpek Sorunu: Vali Çiftçi'den Ciddi Açıklamalar

Erzurum Valisi Çiftçi, Sahipsiz Köpek Sorunu İçin Hareket Geçti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sahipsiz köpek sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çiftçi, "Bazı belediyelerimiz hayvan barınağı kurulmasıyla ilgili çalışmaları başlatmış durumda. Bu konunun üzerinde hassasiyet ve ciddiyetle duracağız" dedi.

Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda güvenlik güçlerinin bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirdi. Asayiş olaylarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu belirtti. 2022'nin ilk dört ayında 2,270 suç işlenmişken, bu yıl bu sayı 1,962'ye düştü.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da dikkate değer bir düşüş gözlemlendi. Evden hırsızlıkta %70, iş yerlerinden hırsızlıkta %69 ve dolandırıcılıkta %27'lik bir azalma yaşandı. Yabancıların karıştığı suç oranında da %44'lük azalma kaydedildi.

Narkotik Mücadelesi ve İstatistikler

Vali Çiftçi, narkotik suçlarla mücadele konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Narkotik suçlar üzerine yapılan operasyonların başarı oranı %65 arttı ve ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında %290 artış sağlandı. Erzurum'un orta riskli gruplar arasında yer aldığını belirten Çiftçi, hedeflerinin en düşük riskli grup seviyesine düşmek olduğunu ifade etti.

Trafik Denetimleri ve Düzensiz Göç

Trafik güvenliğine dair verileri de paylaşan Çiftçi, bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 355,375 araç denetimi yapıldığını, bu sayede 1,445 aracın trafikten men edildiğini bildirdi. Ayrıca, düzenli göçle mücadele kapsamında insan kaçakçısı sayısında da %12.5 artış görüldüğü kaydedildi.

Hayvan Hakları İçin Yeni Tedbirler

Sahipsiz köpeklerle ilgili alınacak tedbirlere dikkat çeken Vali Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği yeni genelge üzerine belediyelerin denetleneceğini ifade etti. Narman'da bir çocuğun sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğramasının ardından konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

Çiftçi, "Biz Valilik olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle duracağız. Hayvan barınaklarının kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor, bu konuda herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır" dedi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Genç de katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada), İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (sağda) ve Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Genç (solda) de katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada), İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (sağda) ve Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Genç (solda) de katıldı.