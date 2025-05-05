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Erzurum'da Sembolik 25 Nikah Kıyıldı: 5.5.2025

Erzurum'da 5 Mayıs 2025'te 25 çiftin nikahı, şehir plakasına atıfla düzenlenen anlamlı organizasyonla kıyıldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 16:12
Erzurum'da Sembolik 25 Nikah Kıyıldı: 5.5.2025

Erzurum'da, 5 Mayıs 2025 tarihi, kentin plaka koduna atıfla 25 çiftin nikahının kıyıldığı özel bir gün olarak kaydedildi. Bu anlamlı etkinlik, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti olarak belirlenmesi ve 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yakutiye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda, sembol tarih olan 5.5.2025'te, Erzurum'un plaka kodu olan 25'e atıfla toplam 25 çiftin nikahı kıyıldı. Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi, etkinlik için mavi ve beyaz tonlarda Erzurum temalı süslemelerle donatıldı.

Bu anlamlı günde bir çiftin nikah şahidi olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla böyle özel bir günde çiftlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayatlarını birleştiren bu anlamlı günlerde çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum'un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum," şeklinde konuştu.

Erzurum'da, sembol tarih 5 Mayıs 2025 dolayısıyla kentin plakasına atıfla 25 çiftin nikahı...

Erzurum'da, sembol tarih 5 Mayıs 2025 dolayısıyla kentin plakasına atıfla 25 çiftin nikahı kıyıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut (sağ 3), çiftlerden birine şahitlik etti.

Erzurum'da, sembol tarih 5 Mayıs 2025 dolayısıyla kentin plakasına atıfla 25 çiftin nikahı...

Erzurum'da, sembol tarih 5 Mayıs 2025 dolayısıyla kentin plakasına atıfla 25 çiftin nikahı kıyıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut (sağ 3), çiftlerden birine şahitlik etti.

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