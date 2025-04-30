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Erzurum'da Sıfır Atık Yarışması Heyecanı

Erzurum'da düzenlenen Sıfır Atık Yarışması'nda 290 öğrenci, geri dönüşüm projeleri ile yarıştı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:10
Erzurum'da Sıfır Atık Yarışması Heyecanı

Erzurum'da Sıfır Atık Bilincini Artıran Yarışma

Erzurum'da, geri dönüştürülebilir atıklara dikkat çekmek amacıyla geleneksel Sıfır Atık Yarışması gerçekleştirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Büyükşehir Belediyesi'nin "Erzurum Sıfır Atık için Yarışıyor" sloganıyla düzenlediği etkinlikte, ödül töreni Bilim Erzurum'da yapıldı.

290 Öğrenci, 260 Proje ile Yarıştı

Kent genelinde toplam 290 öğrencinin 260 proje ile katıldığı bu anlamlı yarışmada, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ödül töreninde temizliğe ve çevre bilincine verdikleri önemi vurguladı.

Şehitler Mahallesi'nde Sıfır Atık Projesi

Sekmen, yaptığı konuşmada, "Belediye olarak önümüzdeki dönemde, 500 ev'in yer aldığı Şehitler Mahallesi'nde atık ürünlerden elde edilen tarım ürünlerinin üretileceği bir yerleşim projesi düşünüyoruz. Her şey dönüşecek ve tekrar ürün haline gelecek. Bu hayalimizi gerçekleştirerek, yaşanabilir alanlar oluşturmak istiyoruz," şeklinde ifade etti.

Bakanlık Tanıtımları ve Projeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ise 30 Mart'ın Birleşmiş Milletler tarafından "Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı. Hasar, "Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 75 milyon ton geri kazanılabilir atık toplandı. 32 milyon ton kağıt ve karton atık topladık. Bu süreçte ağaçlarımızı koruduk," diyerek belediyelerin bu konudaki faaliyetlerine dikkat çekti.

Gelecek Nesiller için Sıfır Atık

Gelecekteki atık yönetimi sisteminin önemine değinen Hasar, “Depozito sistemi artık Türkiye'de uygulanabilir hale geldi. Çocuklarımız, anne ve babalarından harçlık istemek yerine, geri dönüşümle kolayca gelir elde edebilecekler,” diyerek bu konuda başlatılan projeleri duyurdu.

Etkinliğe, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, öğrenciler ve aileleri katılım sağladı.

Erzurum'da geri dönüştürülebilir atıklara dikkati çekmek amacıyla geleneksel "Sıfır Atık...

Erzurum'da geri dönüştürülebilir atıklara dikkati çekmek amacıyla geleneksel "Sıfır Atık Yarışması" gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesince "Erzurum Sıfır Atık için Yarışıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Bilim Erzurum'da düzenlendi.

Erzurum'da geri dönüştürülebilir atıklara dikkati çekmek amacıyla geleneksel "Sıfır Atık...

Erzurum'da geri dönüştürülebilir atıklara dikkati çekmek amacıyla geleneksel "Sıfır Atık Yarışması" gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesince "Erzurum Sıfır Atık için Yarışıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Bilim Erzurum'da düzenlendi.

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