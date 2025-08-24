DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.715.008,74 -0,21%

Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı

Erzurum Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokak'ta A.K., araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti; yaralı Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 02:31
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 02:43
Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı

Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı

Olayın Detayları

Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokakında meydana gelen olayda, bir araçtan açılan ateş sonucu A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri...

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışması başlattı.

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet Konuş Köyü'nde Yangın: 2 Ev ve 4 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
2
Van İpekyolu'nda 16 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
3
Sami Yusuf İstanbul'da 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' Konseriyle Geri Döndü
4
Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı
5
İzmir Nazarköy'de kayalıklarda mahsur kalan 3 genç kurtarıldı
6
Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Devrildi — Kavak'ta Trafik Aksadı
7
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı