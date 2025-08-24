Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı

Olayın Detayları

Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokakında meydana gelen olayda, bir araçtan açılan ateş sonucu A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışması başlattı.