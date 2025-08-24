Erzurum'da Silahlı Saldırı: K.A. (21) Yaralandı, Şüpheli G.T. Yakalandı

Erzurum'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, şüpheli yakalandı
Güncelleme: Şüphelinin yakalandığı bilgisi ve detaylar eklendi.
Olay
Erzurum'da, K.A. (21), Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokak'taki binadan çıktığı sırada araçtan silahla ateş açılması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması
Bölgede inceleme yapan ekipler, saldırı sonrası kaçan şüphelinin araç plakasından tespit edildi. Şüpheli G.T. (41), aynı mahalledeki 2. Çimenli Sokak'ta polisin şüphelenip durdurduğu başka bir araçta suç aletiyle yakalandı.
Zanlının galerici olduğu ve 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
