Erzurum'da Silahlı Saldırı: K.A. (21) Yaralandı, Şüpheli G.T. Yakalandı

Doğa Sokak'ta aracın açtığı ateş sonucu yaralanan K.A. (21) Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; şüpheli G.T. (41) suç aletiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 13:17
Erzurum'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, şüpheli yakalandı

Güncelleme: Şüphelinin yakalandığı bilgisi ve detaylar eklendi.

Olay

Erzurum'da, K.A. (21), Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokak'taki binadan çıktığı sırada araçtan silahla ateş açılması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması

Bölgede inceleme yapan ekipler, saldırı sonrası kaçan şüphelinin araç plakasından tespit edildi. Şüpheli G.T. (41), aynı mahalledeki 2. Çimenli Sokak'ta polisin şüphelenip durdurduğu başka bir araçta suç aletiyle yakalandı.

Zanlının galerici olduğu ve 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

