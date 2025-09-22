Erzurum'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı, 2'si Ağır

Erzurum'da takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Yakutiye'de refüje çarpıp takla attı; 2'si ağır

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAP 021 plakalı otomobil, Yakutiye ilçesi Karayolları mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Araç burada çarptığı ağacı devirip takla atarak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

