Erzurum'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı, 2'si Ağır

Yakutiye'de 02 AAP 021 plakalı otomobil refüje çarpıp takla attı; 4 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 00:42
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAP 021 plakalı otomobil, Yakutiye ilçesi Karayolları mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Araç burada çarptığı ağacı devirip takla atarak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

