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Erzurum'da Tarihi Eser Operasyonu

Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:45
Erzurum'da Tarihi Eser Operasyonu

Erzurum'da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Erzurum'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Kent merkezinde düzenlenen bu operasyonda, 11 sikke, 2 kolye, 2 biblo ve 2 obje olmak üzere toplamda 17 tarihi eser ele geçirildi. Bu eserlerin, 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Operasyon sonucunda S.B. ve M.I. hakkında adli işlemler başlatıldı. Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor, halkın bu konuda duyarlı olması önem taşıyor.

Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ile 2 kolye, 2 biblo ve...

Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ile 2 kolye, 2 biblo ve 2 obje olmak üzere 17 tarihi eser ele geçirildi.

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