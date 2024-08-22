Erzurum'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'daki Feci Kaza

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan bir tırın sürücüsü hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Yavuz Kaya, 35 PL 492 plakalı iplik yüklü tır ile seyir halindeyken, Aksukapı mevkiinde kaza yaptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar doğrultusunda, olay yerine hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yol Üzerindeki İplikler

Yaşanan kaza sonucunda, tırın dorsesindeki iplikler yola yayıldı. Kaya’nın cansız bedeni, kaza sonrası yapılacak işlemler için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.