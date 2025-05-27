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Erzurum'da Toprak Kaymasına Karşı Jeoteknik Çalışmalar Başladı

Erzurum Uzundere'de toprak kayması sonrası başlatılan jeoteknik çalışmalarda 'LiDAR' tekniğiyle ölçümler yapılıyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:32
Erzurum'da Toprak Kaymasına Karşı Jeoteknik Çalışmalar Başladı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü tarafından jeoteknik çalışmalara hızla başlandı. Prof. Dr. Orhan Tatar başkanlığındaki bilim heyeti, Çağlayan Mahallesi’nde 3 evin ağır hasar aldığını, 35 evin hafif ve orta hasarlı olduğunu belirledi. Mahallede, bazı yollarda 1-2 metrelik çökmeler de yaşandı.

Jeoteknik çalışmalar kapsamında, bölgenin hava fotoğrafları alınarak “LiDAR” tekniğiyle ayrıntılı ölçümler gerçekleştiriliyor. Tatar, yerel sakinlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve gerekli bilgileri topladı. Hava fotoğrafları ve ölçümler sonrasında heyelanın gerçek boyutlarının daha net ortaya çıkacağını ifade etti.

Tatar, bu bölgenin Türkiye’nin turizm açısından önemli yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “(Tortum Şelalesi) çok önemli bir şelalelimiz burada. Dolayısıyla bu şelalenin etrafının güvenli hale getirilmesi son derece önemli. Bütün çabamız bu” dedi. Tatar, bölgedeki olayları ve yapılan çalışmaları koordine ettiklerini ve vatandaşların zarar görmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

Tatar ayrıca, uzun yıllardır izlenen bölgedeki yeraltı ve yer üstü sularının yoğun olduğunu belirterek, tarihi olarak burada daha önce de heyelanların meydana geldiğini hatırlattı. AFAD, “Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemeyiz. 38 konut tahliye edildi; bir kısmı yakınlarının yanında kalırken, kimilerine konteyner tahsis edilecek” şeklinde konuştu.

İncelemeler sırasında Tatar’a, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, iki gün önce toprak kayması meydana gelen Erzurum'un...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, iki gün önce toprak kayması meydana gelen Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde jeoteknik çalışmalara başladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, iki gün önce toprak kayması meydana gelen Erzurum'un...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, iki gün önce toprak kayması meydana gelen Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde jeoteknik çalışmalara başladı.

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