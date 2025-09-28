Erzurum'da Traktör Devrildi: 2 Yaşındaki Masal Gökçe C. Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Olur ilçesinde devrilen traktörde 2 yaşındaki Masal Gökçe C. ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:35
Erzurum'da Traktör Devrildi: 2 Yaşındaki Masal Gökçe C. Hayatını Kaybetti

Erzurum'da traktör devrildi: 2 yaşındaki bebek öldü

Kaza Ürünlü Mahallesi kırsalında meydana geldi

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen traktörde bulunan 2 yaşındaki Masal Gökçe C. yaşamını yitirdi.

Kazada, sürücülüğünü Ş.C. (44)'nin yaptığı, plakası öğrenilmeyen traktörün Ürünlü Mahallesi kırsalında devrildiği belirtildi.

Kaza sonucu Masal Gökçe C. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
Edirne İpsala'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Erzurum OSB'de Boya Üretim Tesisinde Yangın — Ekipler Müdahale Ediyor
4
Durov: Fransa'nın Moldova'daki Telegram kanal kapatma talebini reddettik
5
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
6
Kassam Tugayları: Gazze'de 2 İsrailli Esirle İrtibat Kesildi
7
Nablus Yakınında Araçla Ezme İddiası: İsrail Ordusu 1 Filistinliyi Öldürdü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı