Erzurum'da Traktör Devrildi: 2 Yaşındaki Masal Gökçe C. Hayatını Kaybetti

Erzurum'da traktör devrildi: 2 yaşındaki bebek öldü
Kaza Ürünlü Mahallesi kırsalında meydana geldi
Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen traktörde bulunan 2 yaşındaki Masal Gökçe C. yaşamını yitirdi.
Kazada, sürücülüğünü Ş.C. (44)'nin yaptığı, plakası öğrenilmeyen traktörün Ürünlü Mahallesi kırsalında devrildiği belirtildi.
Kaza sonucu Masal Gökçe C. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.