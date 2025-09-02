Erzurum'da Traktörün Arka Kısmında Sıkışan Kişi Ölü Bulundu

Dumlu Mahallesi'nde tarım çalışmasında ölüm

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Dumlu Mahallesi'nde, arazide römorku ve kepçesi bulunan traktörün arka kısmında Dursun Göktaş (62) sıkışmış halde bulundu.

Tarım arazisine gübre taşıyan Göktaş'ın eve dönmemesi üzerine yakınları çalıştığı bölgeye gitti ve şahsı hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.