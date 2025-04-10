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Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Coşku ile Kutlandı

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıldönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 19:47
Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Coşku ile Kutlandı

Erzurum'da Anma Töreni

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü sebebiyle tarihi Ulu Cami'de bir mevlit programı düzenlendi. Bu anlamlı etkinlikte, şehitler ve Mehmetçik anıldı.

Organizasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Savaş Kan ve çok sayıda polis memuru katıldı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda, şehitler için dualar edildi.

Vatandaşlarla Paylaşılan Anlar

Program sonunda, etkinlik alanında bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Yırtar, katılan şehit aileleriyle duygu dolu anlar yaşayıp, hatıra fotoğrafları çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler için tarihi Ulu...

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler için tarihi Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler için tarihi Ulu...

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler için tarihi Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

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