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Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Erzurum'da bir çorbacıda 'yan bakma' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:48
Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Erzurum'un Gez Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'nde bulunan bir çorbacıda, "yan bakma" tartışması sonucunda bıçaklı kavga meydana geldi. Olayda, İlyas Melik Ö. (36), Serhat Ö. (34), Murat D. (31), Halil İbrahim D. (39) ile Şahin G. (35), Yusuf Şahin A. (35) ve Uğur İ. (32) arasında çıkan arbede, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın sonucunda, İlyas Melik Ö., Serhat Ö., Murat D. ve Yusuf Şahin A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yaralılardan İlyas Melik Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, yaptıkları operasyonlarda Uğur İ., Şahin G. ve Yusuf Şahin A.'yı yakalayarak emniyete götürdü.

Olayın ardından yapılan araştırmalarda, Murat D.'nin çeşitli suçlardan 16, Yusuf Şahin A.'nın 11, Serhat Ö.'nün 7, Şahin G. ve Uğur İ.'nin üçer, İlyas Melik Ö. ve Halil İbrahim D.'nin ise ikişer kaydı bulunduğu öğrenildi.

Erzurum'da çorbacıda "yan bakma" nedeniyle 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına...

Erzurum'da çorbacıda "yan bakma" nedeniyle 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüpheliler, polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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