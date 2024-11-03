DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.382.694,52 0,08%

Erzurum'daki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'daki korkunç kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Üç kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 00:08
Erzurum'daki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Feci Trafik Kazası

Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazası sonucu üç kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza Detayları

Muhammet Yıldırım'ın (30) kullandığı 25 ABB 736 plakalı otomobil, Muratpaşa Mahallesi'ndeki eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane bahçesine düştü.

Kaza Anındaki Olaylar

Kaza esnasında aracın kaldırıma çarpması sonucu kıvılcımlar çıktı. Bahçeye düşen otomobilin motor kısmının alev aldığı da görüntülere yansıdı.

Hayatını Kaybedenler

Kazada ağır yaralanan sürücü Muhammet Yıldırım ile yolcuları Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemdeki Öne Çıkan Gelişmeler - 3 Kasım 2024
2
Erzurum'daki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti
3
Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Bir Santim Eğilmiyoruz!'
5
12. Uluslararası Klarnet Festivali Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı
6
Çorum'da Bagajdan Düşen Çocuk Tırın Çarpmasıyla Yaralandı
7
Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Kazası

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor