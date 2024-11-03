Erzurum'daki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Feci Trafik Kazası

Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazası sonucu üç kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza Detayları

Muhammet Yıldırım'ın (30) kullandığı 25 ABB 736 plakalı otomobil, Muratpaşa Mahallesi'ndeki eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane bahçesine düştü.

Kaza Anındaki Olaylar

Kaza esnasında aracın kaldırıma çarpması sonucu kıvılcımlar çıktı. Bahçeye düşen otomobilin motor kısmının alev aldığı da görüntülere yansıdı.

Hayatını Kaybedenler

Kazada ağır yaralanan sürücü Muhammet Yıldırım ile yolcuları Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koydu.