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Erzurum'dan Hatay'a Yangınla Mücadele İçin 10 Kişilik Ekip Gönderildi

Erzurum'dan Hatay'daki orman yangınlarına müdahale için 10 kişilik bir ekibin yola çıktığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 00:56
Erzurum'dan Hatay'a Yangınla Mücadele İçin 10 Kişilik Ekip Gönderildi

Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla Erzurum'dan 10 kişilik bir ekip gönderildi. Bu destek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bir yardım kampanyasının parçası olarak gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, ekiple birlikte 1 tanker ve itfaiyeden 2 araç da Hatay'daki yangınlara müdahaleye katılmak üzere yola çıktı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için en kısa sürede bölgeye ulaşılması hedefleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz vakit kaybetmeden Hatay’a doğru yola çıktı. Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için Erzurum'dan 10 kişilik ekip...

Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi.

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