Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Konser, Tiyatro ve Çocuk Etkinlikleri

Erzurum Kültür Yolu Festivali 4. gününde aralıksız etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 4. gününde çeşitli sanat ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Festivalin 9. durağı Erzurum'da, kent merkezinde ve ilçelerde yoğun bir program sunuluyor.

Konserler ve sahne programları

Sagopa Kajmer, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'ndaki konserinde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, Affetmem, Sorun Var, Neyse ve Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım gibi çok sayıda parçasını seslendirdi. Müzisyen Fatih Demir Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda, Abdullah Erkal ve Metin Kara ise Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

Aşıklar ve tiyatro

"Ali Rahmani, Polatoğlu Programı" kapsamında sahne alan aşıklar Erol Şahiner, Orhan Üstündağ, Mevlüt Mertoğlu ve Osman Feryadi saz ve sözleriyle beğeni topladı. Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun, Osmanlı'nın son dönemlerinde Girit'ten sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan dramını izleyiciye aktardı.

Söyleşiler ve paneller

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Lacivert Dergi tarafından düzenlenen "Bağlarımız" konulu söyleşide modern çağın getirdiği bağımlılıklardan korunma yolları ve eski bağların güçlendirilmesi ele alındı.

Çocuk etkinlikleri ve atölyeler

Olimpiyat Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü, dördüncü günde atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilere dolu dolu bir gün sundu. Çocuklar "Adnan Abi ile Cesaretimiz Ayakta" etkinliği ve "Neşeli Dünyam" çocuk tiyatrosuyla eğlendi. Ayrıca Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Felsefe Atölyesi" ile çocuklar düşünmeyi, sorgulamayı ve fikirlerini ifade etmeyi öğrendi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali tüm bu etkinliklerle 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

