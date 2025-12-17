Büyükçekmece Emanet Soygunu: İngiltere’ye Kaçan Erdal T. ve Eşi İçin Kırmızı Bülten

Büyükçekmece Emanet Soygununda Yeni Gelişme: Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan çalınan ziynet eşyalarıyla ilgili soruşturmada, İngiltere'ye kaçtığı tespit edilen şüpheli Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bülten talep edildi ve çıkarıldı.

Olayın ortaya çıkışı ve ele geçirilen miktarlar

1 Aralık 2025 tarihinde, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emanet bürosunda yapılan incelemede, kasalarda yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının eksik olduğu tespit edildi. Eksiklerin, İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarına ait olduğu belirlendi.

Şüphelilerin durumu ve ifadeler

Başsavcılığın talimatıyla zimmet görevlileri hakkında yakalama kararı verildi. Yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalandı ve gözaltına alındı.

İncelemede, Erdal T.'nin WhatsApp mesajlarında arkadaşlarına "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" yazdığı öğrenildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında zimmet memuru Erdal T.'nin hizmetli kadrosunda olduğu, adli emanet kasasının anahtarının kendisinde bulunmadığı; Kemal D.'nin ise 2021'den beri adliyede memur olarak çalıştığı ve hem adli emanet kasasının hem de odanın anahtarına sahip olduğu kaydedildi. Erdal T.'nin adliyede çalışmaya 2022 yılında başladığı belirtildi.

Denetimler, ek gözaltılar ve yargılama

Adli emanet kapısının çift anahtar sistemiyle çalışan çelik kapı olduğu, kasaların iki ayda bir denetlendiği ve en son denetimin iki ay önce yapıldığında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı. Olay, rutin denetim sırasında denetimi yapan Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildi.

Soruşturma çerçevesinde, 10 Aralık günü, firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederi ile çalıntı altının alım-satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri sonrası Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V., Y.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi; M.T., B.Ç., M.S. ev hapsiyle serbest bırakıldı; diğer şüpheliler Y.T., A.T., F.T., A.S., D.D. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı.

Soruşturmanın yönü ve kırmızı bülten talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirirken, suçun işlenişinde bağlantı kurmuş olabilecek kişiler tek tek araştırılıyor. Soruşturma kapsamında, İngiltere'ye kaçan Erdal T. ile eşi Esma T. hakkında Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılması yönünde ihbarda bulunuldu ve kırmızı bülten düzenlendi.

Gelişmeler soruşturma ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

