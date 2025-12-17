DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Kayseri'de 'Propaganda'yı Andıran Tel Örgü: Sarımsaklı'da 5 Kilometrelik Erişim Sorunu

Kayseri Sarımsaklı Mahallesi, tren raylarına çekilen tel örgüyle ikiye bölündü; sakinler cami, market ve akrabalarına ulaşmak için yaklaşık 5 kilometre yürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:14
Kayseri'de 'Propaganda'yı Andıran Tel Örgü: Sarımsaklı'da 5 Kilometrelik Erişim Sorunu

Kemal Sunal’ın filmindeki sahne gerçeğe dönüştü: Sarımsaklı Mahallesi tel örgüyle ikiye bölündü

Mahalle sakinleri cami, market ve akrabalara ulaşmak için kilometrelerce yürüyor

Kayseri'ye 28 kilometre mesafedeki Sarımsaklı Mahallesi, tren raylarının güvenliğini sağlamak amacıyla çekilen tel örgüsünün mahalleyi ortadan ikiye bölmesiyle gündemde. Mahallede yaşayanlar, camiye, markete ve tel örgünün diğer tarafındaki akrabalarına ulaşabilmek için yaklaşık 5 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Sakinler, uygulamanın sonlandırılmasını veya tel örgüsün üstünden veya altından güvenli geçiş sağlayacak bir üst geçit yapılmasını talep ediyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin mahalleyi ziyaret ederek uygulamaya tepki gösterdi ve şunları söyledi: "Kayseri’nin hemen kenarında mesire alanı olan Sarımsaklı’da ilginç bir uygulama yapılmış. Tıpkı yüzyıl önce Türkiye’nin Güneydoğu sınırında köyü ikiye bölüp bir tarafın Irak’ta bir Türkiye’de kalması gibi şuanda da Sarımsaklı Mahallesi ikiye bölünmüş. Kuzey sarımsaklı ve güney sarımsaklı. Devlet demir yolları bir gece vakti bu tel örgüyü çekerek mahalleyi bölmüş. Çarşı ve cami diğer tarafta. İnsanlar karayoluna bile ulaşmak için diğer tarafa 5 kilometre yol yapacaklar. Ekmek almak için 5 kilometre yol yapacaklar. Bir çalışma yapılırken fizibilite çalışmasını yapar. "Ne yapılacaksa onu yapayım" denir. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değil. Bunun derhal sonlandırılması lazım"

Mahalle Muhtarı Can Öcal da uygulamanın yaşamı zorlaştırdığını vurguladı: "Vatandaşımız her yer kapandığı için ne sağa geçebiliyor, ne sola. Yerleşim alanı arkada kalıyor. Yaşlılarımız, hastalarımız ne markete gidebiliyor ne de camiye gidebiliyor. Aracı olmayan 5 kilometre yol geçecek. Halk ne yapacağını düşünüyor. KASKİ geldi, her yeri batırıp bıraktı. Halkımız içme suyu içemiyor. Bizim halkımıza bütün kurumlar olarak kastınız nedir. biz bunu öğrenmek istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gökçen ise yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Ben 70 senedir buradayım. Burası hep açıktı ama şimdi kapattılar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bütün halk mağdur. Köyümüzde genç yok, hep ihtiyar var. Onlarda camiye gidemiyor. Camiye gitmek için evimden çıkıyorum ve en az 4-5 kilometre yürümem gerekiyor"

Olay, Kemal Sunal’ın tel örgüsüyle ikiye bölünen bir köyün hikayesini anlatan Propaganda filmini akıllara getirdi. Filmde olduğu gibi tel örgünün fiziksel bölünmenin ötesinde sosyal ve manevi etkileri olduğu yönündeki yorumlar, mahalle sakinlerinin endişelerini güçlendiriyor.

Mahalle halkı yetkililerden hızlı bir çözüm bekliyor; öneriler arasında tel örgünün kaldırılması ya da üst geçit yapılarak güvenli erişimin sağlanması bulunuyor.

KAYSERİ'DE, KEMAL SUNAL'IN TEL ÖRGÜSÜYLE İKİYE BÖLÜNEN BİR KÖYÜN HİKAYESİNİ ANLATTIĞI PROPAGANDA...

KAYSERİ'DE, KEMAL SUNAL'IN TEL ÖRGÜSÜYLE İKİYE BÖLÜNEN BİR KÖYÜN HİKAYESİNİ ANLATTIĞI PROPAGANDA FİLMİNDEKİ GİBİ TEL ÖRGÜYLE İKİYE BÖLÜNEN MAHALLE SAKİNLERİ NE OLDUĞUNU ANLAMAZKEN, CAMİYE, MARKETE VE AKRABALARINA GİTMEK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYOR.

KAYSERİ'DE, KEMAL SUNAL'IN TEL ÖRGÜSÜYLE İKİYE BÖLÜNEN BİR KÖYÜN HİKAYESİNİ ANLATTIĞI PROPAGANDA...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
6
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
7
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi