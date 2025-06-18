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Erzurum Merkezli Sahte İlan Dolandırıcılığı Operasyonunda 19 Tutuklama

Erzurum'da düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 19 kişi tutuklandı, 149 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:47
Erzurum Merkezli Sahte İlan Dolandırıcılığı Operasyonunda 19 Tutuklama

Erzurum'da Sahte İlan Dolandırıcılığına Büyük Darbe

Erzurum merkezli olarak gerçekleştirilen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonu, 19 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Polis ekiplerince düzenlenen bu kapsamlı operasyon, 7 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Operasyon Detayları

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, sosyal medya ve internet üzerinden sahte ilanlar vererek ürün satış vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden ucuz ürün ilanları verip yabancı uyruklulara ait telefon numaraları kullandıkları ve kendilerini esnaf olarak tanıttıkları tespit edildi. Dolandırıcılar, ödemeleri aldıktan sonra ürünlerin güvenlik amacıyla ambar firmaları aracılığıyla gönderileceğini belirten sahte görsel ve faturalarla vatandaşların güvenini kazanmaya çalışıyorlardı.

Hesap Hareketliliği ve Elde Edilen Kazanç

Üç ay süren titiz bir çalışma sonucunda, şüphelilerin hesaplarında 149 milyon 369 bin 703 lira hesap hareketliliği kaydedildi. Ayrıca ekipler, dolandırıcılık faaliyetleri sonucu 355 bin 650 lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Tutuklamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Erzurum merkezli yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman ve Adana gibi illerde 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında, suç unsuru taşıyan çok sayıda dijital materyal ile sim kartlar ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyet ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına...

Erzurum merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerden biri emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Erzurum merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına...

Erzurum merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerden biri emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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