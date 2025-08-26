Erzurum Palandöken'de İş Yeri Kurşunlandı: Polis Şüphelileri Arıyor

Erzurum Palandöken'de iş yeri kurşunlandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın Detayları

Palandöken ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelen kişi ya da kişiler, iş yerinin camlarına ateş etti. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Olay yerine yönlendirilen polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde kurşunların iş yerine ve iş yerinin üst katındaki bir evin penceresine isabet ettiği belirlendi.

Polis Çalışması

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.