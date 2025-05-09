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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan İçin Destek Yürüyüşü

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 16:00
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan İçin Destek Yürüyüşü

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Filistin ile Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki göstermek ve mazlumlara destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Üniversite kampüsündeki Gelin Paşa Camisi avlusunda, cuma namazı sonrasında bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, ellerinde Türk, Doğu Türkistan ve Filistin bayraklarıyla, Türkçe ve İngilizce yazılı dövizlerin bulunduğu pankartlarla rektörlük binasına doğru yürüyüş düzenledi.

Grup, yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atarak, soykırıma karşı tepkilerini dile getirdi.

Programı düzenleyen Genç İHH adına konuşma yapan Emre Arpa, Gazze ve Doğu Türkistan'daki duruma dünya genelinde sessizlik hakim olduğunu belirtti. Arpa, "Filistin'de savaş suçu işleniyor" diyerek, yaşanan olayların ciddiyetini vurguladı.

Arpa, yürüyüşteki sözlerine şöyle devam etti: "Filistinli bir çocuğun hayatı, Avrupalı çocuğun hayatı kadar değerli değil.' demeye getiriyorlar. Uygur bir annenin gözyaşı, Paris'te ağlayan bir kadın kadar ağlatmıyor kimseyi. İşte buna karşıyız. İnsanlık, renk, ırk, din, dil seçmeden, adaleti her yere eşit dağıtmak zorundadır çünkü adalet, seçilerek sunulacak bir nimet değil, herkesin hakkıdır. Bizler bu yürüyüşte sadece bir yol kapatmadık, bir çağrıyı başlattık. Bizim sesimiz, Erzurum'un soğuk rüzgarlarında değil, insanlık onurunun sarsıldığı her yerde yankılansın istedik."

Basın açıklamasının ardından, Gazze ve Doğu Türkistan halkı için dua edildi. Yürüyüşe, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler, üniversite personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Filistin ile Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki ve mazlumlara...

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Filistin ile Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki ve mazlumlara destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Filistin ile Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki ve mazlumlara...

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Filistin ile Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki ve mazlumlara destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

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