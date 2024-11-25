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Erzurum, Tunceli ve Erzincan Karla Kaplandı: Eğitim Durduruldu, Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'da yoğun kar yağışı sonrası eğitim durduruldu, kar temizleme çalışmaları hız kazandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:33
Erzurum, Tunceli ve Erzincan Karla Kaplandı: Eğitim Durduruldu, Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Erzurum, Tunceli ve Erzincan Beyaza Büründü

Erzurum, Tunceli ve Erzincan, aşırı kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoğun yağışın ardından karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum'da Zorlu Anlar

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Şehrin tarihi yapıları, cadde ve sokakları karla kaplanırken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başlamışken, Valilik Şenkaya ilçesi hariç kent genelindeki tüm ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, bu ilçelerde görev yapan hamile ve engelli personeli idari izinli sayılacak.

Tunceli'de Kar Temizliği Devam Ediyor

Tunceli’de de kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için çaba sarf etti. Belediye ekipleri de sorumluluk alanlarında kar küreme çalışmaları yaptı.

Erzincan'da Hava Soğuyor

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Beyaza bürünen şehirde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi ve bina çatılarında sarkıtlar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları için seferber oldu.

Mahsur Kalanlar Yurtlarda Misafir Ediliyor

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarının ulaşıma kapanması üzerine Vali Hamza Aydoğdu, geceyi ekiplerle yollarda geçirerek mahsur kalanlara yardım etti. Yolda mahsur kalanlar, kentteki yurtlarda misafir edilirken, kar yağışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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