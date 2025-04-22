Erzurum Valisi Çiftçi'den CİMER Performansı Uyarısı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan başvuruların cevaplandırılması konusunda kentlerin sıralamasında 79. olduklarını vurgulayarak, kamu kurumlarını bu konuda uyardı.

Valilik toplantı salonunda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na başkanlık eden Çiftçi, tüm yöneticilere CİMER sayesinde daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini hatırlattı. "Biraz daha gayret edersek 81. sıraya inmiş olacağız" diyerek bu durumu ironiyle ele aldı.

Erzurum 2025 Turizm Başkenti Olacak

Toplantıda Erzurum’un 2025 Turizm Başkenti ilan edildiğini duyuran Çiftçi, Nisan ayında gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış törenine katılamayacağını da sözlerine ekledi.

544 Yatırım Projesi Mevcut

Şehirdeki yatırım ve projelere değinen Çiftçi, "İlimizde 2025 yılına kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 544 yatırım projesi mevcuttur. Bu projelerin tutarı ise 112 milyar 542 milyon 329 liradır. 544 yatırım projesinden 4’ü tamamlandı, 399’u devam ediyor, 109’u ihale aşamasına geldi ve 32’sine henüz başlanmamış durumda." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, CİMER konusuna özel olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, kurum yöneticilerinin gelen müracaatları hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirip vatandaşa doyurucu yanıtlar vermelerini istedi.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı. Çiftçi, burada konuşma yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı. Çiftçi, burada konuşma yaptı.