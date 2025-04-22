DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,86 0,75%
ALTIN
4.214,76 -0,21%
BITCOIN
3.449.636,56 -3,37%

Erzurum Valisi Çiftçi'den CİMER Performansı Uyarısı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kamu kurumlarının CİMER performansını değerlendirerek sıralamada 79. olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:48
Erzurum Valisi Çiftçi'den CİMER Performansı Uyarısı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan başvuruların cevaplandırılması konusunda kentlerin sıralamasında 79. olduklarını vurgulayarak, kamu kurumlarını bu konuda uyardı.

Valilik toplantı salonunda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na başkanlık eden Çiftçi, tüm yöneticilere CİMER sayesinde daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini hatırlattı. "Biraz daha gayret edersek 81. sıraya inmiş olacağız" diyerek bu durumu ironiyle ele aldı.

Erzurum 2025 Turizm Başkenti Olacak

Toplantıda Erzurum’un 2025 Turizm Başkenti ilan edildiğini duyuran Çiftçi, Nisan ayında gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış törenine katılamayacağını da sözlerine ekledi.

544 Yatırım Projesi Mevcut

Şehirdeki yatırım ve projelere değinen Çiftçi, "İlimizde 2025 yılına kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 544 yatırım projesi mevcuttur. Bu projelerin tutarı ise 112 milyar 542 milyon 329 liradır. 544 yatırım projesinden 4’ü tamamlandı, 399’u devam ediyor, 109’u ihale aşamasına geldi ve 32’sine henüz başlanmamış durumda." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, CİMER konusuna özel olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, kurum yöneticilerinin gelen müracaatları hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirip vatandaşa doyurucu yanıtlar vermelerini istedi.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "İl Koordinasyon...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı. Çiftçi, burada konuşma yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "İl Koordinasyon...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı. Çiftçi, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Ekibi, 23 Nisan'da Hastanedeki Çocukları Sevindirdi
2
MHP'li Yurdakul: 23 Nisan, Çocuklarımızın Geleceği İçin Önemlidir
3
Erzurum Valisi Çiftçi'den CİMER Performansı Uyarısı
4
Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Açıldı
5
Artvin'de Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Uçurtma Şenliği Coşkusu
6
Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı